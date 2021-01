Calendario Serie A 2020 2021 | date | risultati e classifica

(Di sabato 23 gennaio 2021) Le 38 giornate della, orari,del massimo campionato italiano Laè ripartita a settembre dopo la breve pausa estiva. Diciannove squadre lanciano la loro sfida alla Juventus, laureatasi campione d’Italia per la 9ª stagione consecutiva nell’ultimo torneo, caratterizzato da una lunga pausa e dalla conclusione in estate per la pandemia da Covid-19.: la compilazione delle 38 giornate del torneo si è svolta a mezzogiorno di mercoledì 2 settembre. Abbonati ora a DAZN e guarda 3 partite diA TIM a giornata. 9.99€/mese. Le ...

SkySport : Serie A femminile, calendario e orari della 12^ giornata - SkySport : Calendario Serie A, le partite di oggi e gli orari della 19^ giornata - SorgentePas002 : TG notizie - sportli26181512 : Calendario Serie A, le partite di oggi e gli orari della 19^ giornata: Sabato più ricco del solito, con quattro ant… - sportli26181512 : Prada Cup 2021: Luna Rossa-American Magic, calendario e orari della semifinale: Luna Rossa si giocherà un posto in… -

Ultime Notizie dalla rete : Calendario Serie

Sky Sport

MODENA - Inizia con un doppio anticipo sabato pomeriggio la 24. giornata, anticipata di circa un mese rispetto al calendario di inizio stagione, nel weekend in ...SSD Real Sebastiani Rieti comunica che in data odierna è stato sottoscritto un accordo con la società Npc Rieti per l’utilizzo dell’impianto sportivo PalaSojourner in occasione delle sole gare casalin ...