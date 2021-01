Bimba morta soffocata a Palermo, il padre: 'Il web era il suo mondo, mi fidavo di lei' (Di sabato 23 gennaio 2021) Angelo Sicomero , il padre della piccola Antonella, morta a 10 anni a Palermo in seguito a una prova estrema di soffocamento sul social TikTok, crede che il web sia stato l'ispiratore dell'orribile ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 23 gennaio 2021) Angelo Sicomero , ildella piccola Antonella,a 10 anni ain seguito a una prova estrema di soffocamento sul social TikTok, crede che il web sia stato l'ispiratore dell'orribile ...

Agenzia_Ansa : Bimba morta a Palermo per la sfida social, il Garante blocca #TikTok #ANSA - mante : Comepurtroppo avviene spesso in questi casi nella terribile vicenda della bimba morta a Palermo ieri praticamente t… - fanpage : Il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto pochi minuti fa il blocco immediato per TikTok 'dell’us… - Alexand17447273 : RT @valy_s: Gli smartphone, i tablet, la modernità!! No. Abbiamo attaccato i nostri figli a questi cosi infernali,in sostituzione di una so… - infoitinterno : Bimba morta a Palermo: il garante della privacy blocca Tik Tok -