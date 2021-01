Tales of Dunk and Egg: HBO è al lavoro su un nuovo prequel di Game of Thrones (Di venerdì 22 gennaio 2021) A quanto pare, l'universo fantastico di Game of Thrones potrebbe ampliarsi ancora. Dopo il (confermato) prequel House of the Dragon, HBO avrebbe iniziato i lavori su un altro, basato sul ciclo di racconti Tales of Dunk and Egg. Leggi su nospoiler (Di venerdì 22 gennaio 2021) A quanto pare, l'universo fantastico diofpotrebbe ampliarsi ancora. Dopo il (confermato)House of the Dragon, HBO avrebbe iniziato i lavori su un altro, basato sul ciclo di raccontiofand Egg.

