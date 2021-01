Sesso in strada a Teramo: multati per le norme anti Covid (Di venerdì 22 gennaio 2021) Teramo, Sesso in strada: coppia multata per le norme anti Covid Una coppia è stata sorpresa a fare Sesso in strada a Corropoli in Abruzzo. Incuranti dei residenti della zona, un 35enne e una 26enne, residenti in Val Vibrata, in provincia di Teramo, hanno parcheggiato la loro auto e dopo le prime effusioni sono scesi dal veicolo e hanno fatto Sesso in strada tra lo stupore di alcuni residenti richiamati dai gemiti della coppia. Sul posto sono arrivati i carabinieri che avrebbero invitato i due a ricomporsi. La coppia è stata multata, come riporta Il Messaggero, anche per la violazione delle misure anti Covid. Leggi anche: 1. Non si fa più l’amore come ... Leggi su tpi (Di venerdì 22 gennaio 2021)in: coppia multata per leUna coppia è stata sorpresa a fareina Corropoli in Abruzzo. Incurdei residenti della zona, un 35enne e una 26enne, residenti in Val Vibrata, in provincia di, hanno parcheggiato la loro auto e dopo le prime effusioni sono scesi dal veicolo e hanno fattointra lo stupore di alcuni residenti richiamati dai gemiti della coppia. Sul posto sono arrivati i carabinieri che avrebbero invitato i due a ricomporsi. La coppia è stata multata, come riporta Il Messaggero, anche per la violazione delle misure. Leggi anche: 1. Non si fa più l’amore come ...

francobus100 : Teramo, sesso in strada sotto gli occhi dei passanti: multati per le norme anti-Covid - ScorpioAngel_ : RT @leggoit: #Sesso in strada, passanti scoprono tutto per i gemiti: multati per le norme anti covid - leggoit : #Sesso in strada, passanti scoprono tutto per i gemiti: multati per le norme anti covid - ekuonews : Corropoli, colti da irrefrenabile passione fanno sesso in strada. Denuncia e sanzione anticovid per una coppia - rivieraoggi : Sesso in strada a Corropoli, denuncia e multa per una coppia -

Ultime Notizie dalla rete : Sesso strada Sesso in strada a Corropoli, denuncia e multa per una coppia Riviera Oggi Sesso in strada, passanti scoprono tutto per i gemiti: amanti multati per le norme anti covid

Fanno sesso in strada, incuranti dei residenti della zona: denunciata una coppia a Corropoli in Abruzzo. L’episodio si è verificato qualche settimana fa e ha visto protagonisti un ...

Teramo, sesso in strada sotto gli occhi dei passanti: multati per le norme anti-Covid

Fanno sesso in strada, incuranti dei residenti della zona: denunciata una coppia a Corropoli. L’episodio si è verificato qualche settimana fa e ha visto protagonisti un 35enne e ...

Fanno sesso in strada, incuranti dei residenti della zona: denunciata una coppia a Corropoli in Abruzzo. L’episodio si è verificato qualche settimana fa e ha visto protagonisti un ...Fanno sesso in strada, incuranti dei residenti della zona: denunciata una coppia a Corropoli. L’episodio si è verificato qualche settimana fa e ha visto protagonisti un 35enne e ...