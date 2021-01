Roma, i convocati di Fonseca per lo Spezia: out Dzeko, Pedro e Mkhitaryan (Di venerdì 22 gennaio 2021) Non c’è Dzeko, non c’è Pedro, non c’è nemmeno Mkhitaryan. Paulo Fonseca avrà assenze pesanti per la gara con lo Spezia di domani. Questa la lista dei convocati: Portieri: Farelli, Lopez, Fuzato Difensori: Karsdorp, Ibanez, Smalling, Santon, Kumbulla, Peres, Spinazzola Centrocampisti: Feratovic, Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Darboe Attaccanti: Podgoreanu, Mayoral, Perez, Providence, Tall Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 22 gennaio 2021) Non c’è, non c’è, non c’è nemmeno. Pauloavrà assenze pesanti per la gara con lodi domani. Questa la lista dei: Portieri: Farelli, Lopez, Fuzato Difensori: Karsdorp, Ibanez, Smalling, Santon, Kumbulla, Peres, Spinazzola Centrocampisti: Feratovic, Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Darboe Attaccanti: Podgoreanu, Mayoral, Perez, Providence, Tall Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Aquila6811 : RT @Eaglespersempre: grande fonseca, ha messo tutto l'attacco fuori rosa, se so quasi menati con dzeko, ed è tutta colpa nostra ??????????????????… - Mediagol : #Video #Roma-Spezia, la conferma di Fonseca: 'Problemi con Dzeko? Non sarà tra i convocati' - calciomercatoit : ??#RomaSpezia - Anche #Mkhitaryan non convocato - Eaglespersempre : grande fonseca, ha messo tutto l'attacco fuori rosa, se so quasi menati con dzeko, ed è tutta colpa nostra ????????????????… - corgiallorosso : #Roma, esclusi dai convocati anche #Fazio e #Jesus per scelta tecnica -