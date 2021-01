Riforma pensioni 2021 e crisi di Governo, ultime: l’appello di Durigon a Conte (Di venerdì 22 gennaio 2021) La Riforma pensioni e la crisi di Governo sono due argomenti centrali che sono strettamente legati tra di loro, per questa ragione l’onorevole Claudio Durigon, Lega, con cui ci siamo confrontatti stamane, ha pensato di ‘donarci’ e di questo gliene siamo davvero molto grati l’intervento integrale che ha presentato al Senato dinanzi a Conte nei giorni scorsi . Molti i punti trattati nel corso del suo lungo discorso: dalla quota 100, al lavoro, ai ristori inefficaci, a cui seguono suggerimenti per evitare un’emoraggia di licenziamenti. La situazione economica é sempre più allarmante a causa della pandemia Covid, per questo, dice Durigon, serve un Governo stabile che abbia i numeri, poi in conclusione un appello accorato all’attuale Presidente: “Presidente ... Leggi su pensionipertutti (Di venerdì 22 gennaio 2021) Lae ladisono due argomenti centrali che sono strettamente legati tra di loro, per questa ragione l’onorevole Claudio, Lega, con cui ci siamo confrontatti stamane, ha pensato di ‘donarci’ e di questo gliene siamo davvero molto grati l’intervento integrale che ha presentato al Senato dinanzi anei giorni scorsi . Molti i punti trattati nel corso del suo lungo discorso: dalla quota 100, al lavoro, ai ristori inefficaci, a cui seguono suggerimenti per evitare un’emoraggia di licenziamenti. La situazione economica é sempre più allarmante a causa della pandemia Covid, per questo, dice, serve unstabile che abbia i numeri, poi in conclusione un appello accorato all’attuale Presidente: “Presidente ...

Marcozanni86 : In cambio del #RecoveryFund la Spagna ha promesso a #Bruxelles la riforma delle pensioni. Cosa pensiate abbiano pro… - arquer12 : RT @claudio_2022: Riforma pensioni e aumento dell'Iva in cambio del Recovery fund: La Ue batte cassa. 'Se volete il Recovery tagliate le… - Piero42395724 : RT @claudio_2022: Riforma pensioni e aumento dell'Iva in cambio del Recovery fund: La Ue batte cassa. 'Se volete il Recovery tagliate le… - StartMagNews : Che cosa si dice in #Spagna sulla riforma delle pensioni messa in cantiere dal governo Sanchez con gli auspici dell… - Marco1999Busa : RT @claudio_2022: Riforma pensioni e aumento dell'Iva in cambio del Recovery fund: La Ue batte cassa. 'Se volete il Recovery tagliate le… -