RC auto, Ivass: prezzo medio in calo nel terzo trimestre (Di venerdì 22 gennaio 2021) (Teleborsa) – Nel terzo trimestre del 2020, il prezzo effettivo della polizza Rc auto è stato in media di 389 euro, in riduzione di poco più del 5% (20 euro) su base annua. Prosegue il trend di riduzione del prezzo di questa garanzia iniziato nel 2013 – sottolinea l’Ivass – rafforzatosi con le restrizioni alla circolazione. Ricomincia a crescere, dopo la contrazione dovuta soprattutto alle restrizioni alla circolazione dei primi mesi del 2020, il numero di sottoscrizioni delle polizze con incrementi del 4,8 per cento a luglio e del 3,3 per cento a settembre. La riduzione dei prezzi è più accentuata nel Sud Italia (Catanzaro -8,5 per cento; Crotone -8,0 per cento) rispetto alle province del Nord e Centro Italia (Bolzano -2,1 per cento; Trento -2,2 per cento); Continua a restringersi il ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 22 gennaio 2021) (Teleborsa) – Neldel 2020, ileffettivo della polizza Rcè stato in media di 389 euro, in riduzione di poco più del 5% (20 euro) su base annua. Prosegue il trend di riduzione deldi questa garanzia iniziato nel 2013 – sottolinea l’– rafforzatosi con le restrizioni alla circolazione. Ricomincia a crescere, dopo la contrazione dovuta soprattutto alle restrizioni alla circolazione dei primi mesi del 2020, il numero di sottoscrizioni delle polizze con incrementi del 4,8 per cento a luglio e del 3,3 per cento a settembre. La riduzione dei prezzi è più accentuata nel Sud Italia (Catanzaro -8,5 per cento; Crotone -8,0 per cento) rispetto alle province del Nord e Centro Italia (Bolzano -2,1 per cento; Trento -2,2 per cento); Continua a restringersi il ...

andreadortenzio : Rc auto: Ivass, in terzo trimestre continua calo,a 389 euro - Economia - ANSA - ilmessaggeroit : #RC AUTO in continuo #CALO, scende a 389 euro di media nel terzo trimestre. #IVASS, riduzione di del 5% (20 euro) s… - fisco24_info : Rc auto: Ivass, in terzo trimestre continua calo,a 389 euro: Discesa iniziata nel 2013 e rafforzata con Lockdown - Agenparl : Unione Naz. Consumatori su Ivass: calo rc auto vergognoso - - PaeseRoma : Allarme dell’Ivass sulle truffe online per le polizze auto -