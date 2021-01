Poste italiane, l’acquisizione di Nexive non rispetta le norme europee sulla concorrenza (Di venerdì 22 gennaio 2021) L’ACU-Associazione Consumatori Utenti, con la partecipazione e la collaborazione dei sindacati di base COBAS – Poste Lombardia e SLG-CUB Poste, ha presentato la denuncia alla Commissione Europea, sull’accordo di acquisizione della Società Nexive Srl da parte di Poste italiane SpA. La denuncia sostiene che con l’operazione finanziaria che andrà a buon fine il prossimo 31 gennaio, Poste italiane SpA raggiungerà una posizione monopolistica nel mercato, in netto contrasto con le norme europee sulla concorrenza. L’Autorità nazionale Antitrust si trova immobilizzata ad agire e non può impedire che Poste acquisti il concorrente Nexive a causa dell’articolo 75 del Decreto ... Leggi su newsagent (Di venerdì 22 gennaio 2021) L’ACU-Associazione Consumatori Utenti, con la partecipazione e la collaborazione dei sindacati di base COBAS –Lombardia e SLG-CUB, ha presentato la denuncia alla Commissione Europea, sull’accordo di acquisizione della SocietàSrl da parte diSpA. La denuncia sostiene che con l’operazione finanziaria che andrà a buon fine il prossimo 31 gennaio,SpA raggiungerà una posizione monopolistica nel mercato, in netto contrasto con le. L’Autorità nazionale Antitrust si trova immobilizzata ad agire e non può impedire cheacquisti il concorrentea causa dell’articolo 75 del Decreto ...

lontanadafede : fatemi fare di tutto ma non mandatemi alla poste italiane perché in quel momento potrei non rispondere di me - mbellini3 : RT @R_Garavaglia: Poste Italiane sta sviluppando IBSI Italian Blockchain Services Infrastructure. Il modello di riferimento è EBSI, ma IBSI… - Osserv_Digital : RT @R_Garavaglia: Poste Italiane sta sviluppando IBSI Italian Blockchain Services Infrastructure. Il modello di riferimento è EBSI, ma IBSI… - JoeBlack781 : @borghi_claudio Scusi Borghi l'operazione di poste italiane che acquisisce il 51% dell'azienda cinese Sengi la valu… - R_Garavaglia : Poste Italiane sta sviluppando IBSI Italian Blockchain Services Infrastructure. Il modello di riferimento è EBSI, m… -