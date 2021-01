Ora arrivano anche le zone rosso scuro. L’ultima novità della Von Der Leyen (Di venerdì 22 gennaio 2021) La sapete L’ultima? Mentre i cittadini muoiono e le imprese chiudono, sia il nostro governo che quello europeo continuano a giocare con i colori. Dopo le recenti novità della “zona gialla rinforzata” e della “zona bianca”, tenetevi forte: adesso arrivano anche le “zone rosso scuro”. Lo ha voluto la von der Leyen. Ebbene sì, la Commissione europea proporrà lunedì agli Stati membri una modifica all’attuale mappatura delle zone epidemiologiche della pandemia di Covid-19, con l’introduzione di un nuovo colore, il rosso scuro.



Ti potrebbe interessare anche: “Londra non riconosce l’ambasciatore Ue”. Brexit, un altro schiaffo a ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 22 gennaio 2021) La sapete? Mentre i cittadini muoiono e le imprese chiudono, sia il nostro governo che quello europeo continuano a giocare con i colori. Dopo le recenti“zona gialla rinforzata” e“zona bianca”, tenetevi forte: adessole “”. Lo ha voluto la von der. Ebbene sì, la Commissione europea proporrà lunedì agli Stati membri una modifica all’attuale mappatura delleepidemiologichepandemia di Covid-19, con l’introduzione di un nuovo colore, ilTi potrebbe interessare: “Londra non riconosce l’ambasciatore Ue”. Brexit, un altro schiaffo a ...

fattoquotidiano : Lite sul vaccino tra 3 infermiere perché una non lo vuole: arrivano i carabinieri. E il centro prelievi si blocca p… - marino29b : RT @uzupetru: ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ULTIM'ORA, IL GOVERNO È SALVO! ARRIVANO I FUORI USCITI DA #ITALIAVIVA E #FORZAITALIA #tagadala7 https://t.c… - namthirteenst4r : RT @CostanzaRdO: L'indomani arrivano, e si svolge tutto in modo consono. Parlo per un'ora della mia storia e del mio lavoro, del mio libro… - Master2001_3 : RT @uzupetru: ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ULTIM'ORA, IL GOVERNO È SALVO! ARRIVANO I FUORI USCITI DA #ITALIAVIVA E #FORZAITALIA #tagadala7 https://t.c… - aldibe73 : RT @CostanzaRdO: L'indomani arrivano, e si svolge tutto in modo consono. Parlo per un'ora della mia storia e del mio lavoro, del mio libro… -

Ultime Notizie dalla rete : Ora arrivano Lite sul vaccino tra 3 infermiere perché una non lo vuole: arrivano i carabinieri Il Fatto Quotidiano Connettività scuole. Arrivate oltre 120 domande, bando ancora aperto

E’ ancora aperto il bando per il potenziamento della connettività delle scuole, ma già 120 enti hanno presentato domanda e tra questi 57 sono già stati liquidati.

Padovan a Tmw Radio: "Inter la squadra più forte, ma Milan meritatamente avanti e può arrivare in fondo"

A parlare delle milanesi a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista Giancarlo Padovan: "La squadra più forte è l'Inter, ma il ...

E’ ancora aperto il bando per il potenziamento della connettività delle scuole, ma già 120 enti hanno presentato domanda e tra questi 57 sono già stati liquidati.A parlare delle milanesi a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista Giancarlo Padovan: "La squadra più forte è l'Inter, ma il ...