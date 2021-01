Minecraft: una mappa ricrea l'isola di Link's Awakening in ogni dettaglio (Di venerdì 22 gennaio 2021) L'isola di Koholint vista in Link's Awakening rivive in una bizzarra, quanto accuratissima, riproduzione su Minecraft. Realizzata da due sole persone, che vanno col nome collettivo di pickledscones, la mod rappresenta non solo una riproduzione dell'isola vista nel gioco, quanto una vera e propria versione giocabile del gioco intero, dal titolo The Legend of Zelda - Link's Awakening DX Demo. "Demo" perché, nonostante sia in lavorazione da oramai due anni, il titolo non è ancora completo: mancano alcune parti di storia, sebbene il tutto sia perfettamente giocabile, con tutti i mostri, nemici e boss al loro posto. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 22 gennaio 2021) L'di Koholint vista in'srivive in una bizzarra, quanto accuratissima, riproduzione su. Realizzata da due sole persone, che vanno col nome collettivo di pickledscones, la mod rappresenta non solo una riproduzione dell'vista nel gioco, quanto una vera e propria versione giocabile del gioco intero, dal titolo The Legend of Zelda -'sDX Demo. "Demo" perché, nonostante sia in lavorazione da oramai due anni, il titolo non è ancora completo: mancano alcune parti di storia, sebbene il tutto sia perfettamente giocabile, con tutti i mostri, nemici e boss al loro posto. Leggi altro...

La mappa, che è stata segnalata da GamesRadar, include ogni stanza e area del titolo originale.

