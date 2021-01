Lombardia in zona rossa “per errore”: scoppia la polemica (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ha del clamoroso quanto emerso nelle scorse ore circa la posizione della Lombardia in zona rossa. Numerose fonti di stampa riportano infatti che il cambio di colore sarebbe stato dovuto ad un errore nei dati comunicati al Ministero della Sanità. Indice Rt che, è emerso oggi, è sceso di nuovo sotto quota 1 a livello nazionale. Dopo la rivelazione, è iniziato un batti e ribatti di accuse reciproche, ma se confermato l’errore la Lombardia potrebbe tornare in zona arancione già da domenica. Lombardia, scoppia il caso dei dati sbagliati Quando settimana scorsa la Lombardia è passata in zona rossa, l’amministrazione di Attilio Fontana ha battuto i pugni sul tavolo e annunciato il ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ha del clamoroso quanto emerso nelle scorse ore circa la posizione dellain. Numerose fonti di stampa riportano infatti che il cambio di colore sarebbe stato dovuto ad unnei dati comunicati al Ministero della Sanità. Indice Rt che, è emerso oggi, è sceso di nuovo sotto quota 1 a livello nazionale. Dopo la rivelazione, è iniziato un batti e ribatti di accuse reciproche, ma se confermato l’lapotrebbe tornare inarancione già da domenica.il caso dei dati sbagliati Quando settimana scorsa laè passata in, l’amministrazione di Attilio Fontana ha battuto i pugni sul tavolo e annunciato il ...

FontanaPres : ? La Lombardia deve essere collocata in zona arancione. Lo evidenziano i dati all’esame della Cabina di regia, anc… - RegLombardia : #LNews 'Abbiamo sempre fornito dati corretti. A Roma devono smetterla di calunniare la Lombardia per coprire le pr… - LegaSalvini : Attilio Fontana: 'La Lombardia deve essere collocata in zona arancione. Al governo devono smetterla di calunniare l… - vipuzzailculoo : RT @FontanaPres: ? La Lombardia deve essere collocata in zona arancione. Lo evidenziano i dati all’esame della Cabina di regia, ancora riu… - niccneime : RT @autoportante_: cioè la lombardia che è finita in zona rossa ha protestato col governo e fatto anche ricorso al tar perché conte è brutt… -