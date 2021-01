LIVE Short track, Europei 2021 in DIRETTA: via alle batterie pomeridiane, attesa per gli azzurri (Di venerdì 22 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.06: Di seguito l’elenco degli atleti presenti nella prima heat dei 1500 metri maschili: 1 134 HYDZIK Sebastian POL 2 30 KRUEGER John-Henry HUN 3 155 HAN Muhammed Emir TUR 4 94 HANDEI Oleh UKR 5 68 SCHUBERT Christoph GER 6 40 HOOGERWERF Dylan NED 7 175 BRANKOVIC Edin BIH 14.05: Riprendiamo la nostra DIRETTA LIVE per le heat pomeridiane a Danzica. 13.23: E’ tutto quindi per questa DIRETTA LIVE delle heat mattutine. Riprenderemo alle 14.05 con le batterie dei 1500 metri maschili. 13.21: Con questi riscontri, Russia, Polonia, Francia, Italia, Olanda, Ungheria, Germania e Repubblica Ceca si qualificano per le semifinali della staffetta femminile. 13.20: L’Olanda, quindi, domina questa heat 3 ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.06: Di seguito l’elenco degli atleti presenti nella prima heat dei 1500 metri maschili: 1 134 HYDZIK Sebastian POL 2 30 KRUEGER John-Henry HUN 3 155 HAN Muhammed Emir TUR 4 94 HANDEI Oleh UKR 5 68 SCHUBERT Christoph GER 6 40 HOOGERWERF Dylan NED 7 175 BRANKOVIC Edin BIH 14.05: Riprendiamo la nostraper le heata Danzica. 13.23: E’ tutto quindi per questadelle heat mattutine. Riprenderemo14.05 con ledei 1500 metri maschili. 13.21: Con questi riscontri, Russia, Polonia, Francia, Italia, Olanda, Ungheria, Germania e Repubblica Ceca si qualificano per le semifinali della staffetta femminile. 13.20: L’Olanda, quindi, domina questa heat 3 ...

