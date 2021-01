La Rai risponde all’interrogazione: «Scanzi percepisce un gettone per Cartabianca» (Di venerdì 22 gennaio 2021) L’obiettivo di Michele Anzaldi, deputato di Italia Viva che siede in commissione di Vigilanza Rai, era quello di capire i criteri con cui la Rai sceglieva gli opinionisti presenti all’interno delle trasmissioni di approfondimento politico. In modo particolare, il deputato si era concentrato sulle presenze di Andrea Scanzi e di Marco Travaglio nel corso della trasmissione Cartabianca, il talk-show di approfondimento politico del martedì di Raitre. Alla fine, il servizio pubblico ha spiegato che il primo ha percepito un gettone di presenza, mentre il direttore del Fatto Quotidiano è intervenuto a titolo gratuito. LEGGI ANCHE > Scanzi accusa Di Battista dandogli del talebano. E cita una vignetta di Altan Scanzi a Cartabianca e il meccanismo con cui la Rai ingaggia gli opinionisti alle ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 22 gennaio 2021) L’obiettivo di Michele Anzaldi, deputato di Italia Viva che siede in commissione di Vigilanza Rai, era quello di capire i criteri con cui la Rai sceglieva gli opinionisti presenti all’interno delle trasmissioni di approfondimento politico. In modo particolare, il deputato si era concentrato sulle presenze di Andreae di Marco Travaglio nel corso della trasmissione, il talk-show di approfondimento politico del martedì di Raitre. Alla fine, il servizio pubblico ha spiegato che il primo ha percepito undi presenza, mentre il direttore del Fatto Quotidiano è intervenuto a titolo gratuito. LEGGI ANCHE >accusa Di Battista dandogli del talebano. E cita una vignetta di Altane il meccanismo con cui la Rai ingaggia gli opinionisti alle ...

