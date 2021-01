Il cliente del “ristoratore ribelle” di Trieste che defeca davanti al vigile per protesta (Di venerdì 22 gennaio 2021) Questa foto è stata scattata intorno alle 19.30 davanti al bar “Al Foro” di Trieste, il locale del cosiddetto “ristoratore ribelle” Fabio Martini a cui ieri Alberto Matano ha tagliato il collegamento alla “Vita in diretta” di fronte al rifiuto reiterato dell’uomo di indossare la mascherina. Quello che le telecamere Rai non hanno fatto in tempo a mostrare è l’immagine di questo gentile signore in primo piano, nonché cliente del bar e sostenitore della protesta del Martini, che ha pensato bene di manifestare a modo suo contro i Dpcm defecando letteralmente per strada, o quantomeno mimandone inequivocabilmente il gesto. Il tutto, come se nulla fosse, ovviamente senza mascherina, davanti a bambini, famiglie e a pochi passi da un vigile ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Questa foto è stata scattata intorno alle 19.30al bar “Al Foro” di, il locale del cosiddetto “” Fabio Martini a cui ieri Alberto Matano ha tagliato il collegamento alla “Vita in diretta” di fronte al rifiuto reiterato dell’uomo di indossare la mascherina. Quello che le telecamere Rai non hanno fatto in tempo a mostrare è l’immagine di questo gentile signore in primo piano, nonchédel bar e sostenitore delladel Martini, che ha pensato bene di manifestare a modo suo contro i Dpcmndo letteralmente per strada, o quantomeno mimandone inequivocabilmente il gesto. Il tutto, come se nulla fosse, ovviamente senza mascherina,a bambini, famiglie e a pochi passi da un...

