I Soliti Ignoti: tutti sbalorditi non era mai successo dall’inizio del programma (Di venerdì 22 gennaio 2021) Vediamo insieme che cosa è successo nella puntata di ieri sera de I Soliti Ignoti, che ha lasciato tutti senza parole. Il programma pre serale di Rai uno è sempre molto amato e seguito, e nella puntata che è andata in onda ieri sera, è successo qualcosa di davvero particolare. Vediamo insieme cosa e chi L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 22 gennaio 2021) Vediamo insieme che cosa ènella puntata di ieri sera de I, che ha lasciatosenza parole. Ilpre serale di Rai uno è sempre molto amato e seguito, e nella puntata che è andata in onda ieri sera, èqualcosa di davvero particolare. Vediamo insieme cosa e chi L'articolo proviene da Leggilo.org.

News24_it : RT @nouv84: “Pillole di vaccino” su @SkyTG24 andrebbe fatto vedere tutte le sere su Rai1 al posto de I soliti ignoti - nouv84 : “Pillole di vaccino” su @SkyTG24 andrebbe fatto vedere tutte le sere su Rai1 al posto de I soliti ignoti - snorristorluson : @pasquino2000 @nonmipare 8e1/2 (*miglior film italiano) Una vita difficile La strada Per grazia ricevuta Novecento… - EhiiBubu : @aidalaverdadera Ha fatto anche l’ignoto ai Soliti ignoti qualche tempo fa ???? mi sa mettendo anche una professione pseudo seria - maartyy__ : RT @pierspollon: Ma che poi non ci é riuscito e stasera justin matera che é americana ma parla italiano ha vinto piu di me ai soliti ignoti… -