Google minaccia di lasciare l’Australia: cosa sta succedendo (Di sabato 23 gennaio 2021) Il governo dell’Australia potrebbe presto introdurre una nuova normativa che costringerebbe i giganti del mondo digitale a pagare per le notizie che appaiono nei risultati di ricerca e vengono condivise sulle loro piattaforme. La proposta costringerebbe Google a stringere accordi commerciali con ogni testata e azienda che produce articoli. Eventualità che il colosso di Mountain View ritiene irrealizzabile. Per questo il direttore regional Mel Silva ha dichiarato che il motore di ricerca potrebbe diventare irragiungibile dall’Australia qualora entrasse in vigore la nuova legge. Non è chiaro se spariranno anche gli altri servizi della società, come, tra gli altri, Gmail, Google Maps e YouTube, ormai entrati nella quotidianità di miliardi di utenti in tutto il mondo. Google minaccia di ... Leggi su quifinanza (Di sabato 23 gennaio 2021) Il governo delpotrebbe presto introdurre una nuova normativa che costringerebbe i giganti del mondo digitale a pagare per le notizie che appaiono nei risultati di ricerca e vengono condivise sulle loro piattaforme. La proposta costringerebbea stringere accordi commerciali con ogni testata e azienda che produce articoli. Eventualità che il colosso di Mountain View ritiene irrealizzabile. Per questo il direttore regional Mel Silva ha dichiarato che il motore di ricerca potrebbe diventare irragiungibile dalqualora entrasse in vigore la nuova legge. Non è chiaro se spariranno anche gli altri servizi della società, come, tra gli altri, Gmail,Maps e YouTube, ormai entrati nella quotidianità di miliardi di utenti in tutto il mondo.di ...

Internazionale : • Un duplice attentato suicida causa 32 morti a Baghdad • Cinque collaboratori di Navalnyj arrestati in Russia •… - fainformazione : L'Australia vuol far pagare le notizie ai Big Tech di Internet e Google minaccia di andarsene L'Australia ha inte… - fainfoscienza : L'Australia vuol far pagare le notizie ai Big Tech di Internet e Google minaccia di andarsene L'Australia ha inte… - IAmNobody2You : Google minaccia di sospendere il suo motore di ricerca in Australia - Lucianalowie : L’Australia intanto minaccia il motore di ricerca #Google, ma che vorrà dire? Diciamocelo, c’è un po’ voglia di far… -