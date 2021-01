Dagli scienziati (purtroppo) la conferma: la variante inglese è più letale (Di venerdì 22 gennaio 2021) L'allarme - riporta la 'Bbc' - arriva Dagli scienziati del New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group, che hanno informato il Governo: la nuova variante inglese del coronavirus "... Leggi su globalist (Di venerdì 22 gennaio 2021) L'allarme - riporta la 'Bbc' - arrivadel New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group, che hanno informato il Governo: la nuovadel coronavirus "...

RenatoSouvarine : RT @CCKKI: #Coronavirus, scienziati #UK: 'Nuova variante più #letale'. L'allarme, riporta la #BBC, arriva dagli scienziati del New and Em… - CCKKI : #Coronavirus, scienziati #UK: 'Nuova variante più #letale'. L'allarme, riporta la #BBC, arriva dagli scienziati d… - globalistIT : - Bolpet : Dopo la sensazionale scoperta che l'essere umano muore, Lascienza ci regala un'altra chicca: se vivi come un eremit… - Nicola_Bressi : @FranceskoNew @vitalbaa @stefaniaconti @StefanoFeltri @Ciribini @marcocattaneo @Antonio_Caramia @p_finocchiaro… -

Ultime Notizie dalla rete : Dagli scienziati Coronavirus, scienziati Gb: "Nuova variante più letale" TeleNicosia Covid, Boris Johnson: "Variante inglese è più mortale". Il premier commenta i primi studi sul virus

Covid, secondo il premier Boris Johnson "la variante inglese è più mortale ". Non solo: il contagio si diffonderebbe più rapidamente e in maniera più aggressiva. I dati commentati dal premier britanni ...

Dagli scienziati (purtroppo) la conferma: la variante inglese è più letale

La nuova variante inglese di coronavirus, non solo si diffonde più rapidamente, ma è anche "più letale". Lo ha ammesso anche Johnson.

Covid, secondo il premier Boris Johnson "la variante inglese è più mortale ". Non solo: il contagio si diffonderebbe più rapidamente e in maniera più aggressiva. I dati commentati dal premier britanni ...La nuova variante inglese di coronavirus, non solo si diffonde più rapidamente, ma è anche "più letale". Lo ha ammesso anche Johnson.