Covid, nel Lazio slitta di una settimana la campagna vaccinazione over 80 (Di venerdì 22 gennaio 2021) ROMA – A causa dei ritardi nelle forniture Pfizer, la somministrazione dei vaccini per gli over 80 anni slittano all’8 febbraio. Lo comunica l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio. Dal primo febbraio sarà possibile prenotarsi online sul sito SaluteLazio.it. La campagna durerà fino al 30 aprile salvo chiuderla prima se ci saranno le dosi necessarie. Leggi su dire (Di venerdì 22 gennaio 2021) ROMA – A causa dei ritardi nelle forniture Pfizer, la somministrazione dei vaccini per gli over 80 anni slittano all’8 febbraio. Lo comunica l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio. Dal primo febbraio sarà possibile prenotarsi online sul sito SaluteLazio.it. La campagna durerà fino al 30 aprile salvo chiuderla prima se ci saranno le dosi necessarie.

