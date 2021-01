CALCIOMERCATO | La Roma rompe con Dzeko | cosa succederà?

Leggi su chenews

(Di sabato 23 gennaio 2021) I giallorossi con una nuova grana. Il bosniaco sembra aver rotto con Fonseca. A questo punto si valuta la cessione.(Facebook)sul mercato, questa la rocambolesca voce rimbalzata in tutte le redazioni sportive. L’attaccante bosniaco, in rotta con il tecnico Fonseca, sarebbe pronto ad essere messo sul mercato dalla società giallorosso, che pare abbia fatto una scelta, a questo punto, tra lui ed il tecnico. Juventus ed Inter restano alla porta, considerato il grande apprezzamento, mai, nascosto che le due società nutrono nei confronti della punta bosniaca ex Manchester City. Sempre la, sarebbe ad un passo dall’ufficializzare il ritorno di El Sharawy, dopo l’esperienza cinese. La punta, anche in vista del sogno europeo, ha bisogno di giocare, ed ha bisogno di giocare in Italia, per mettersi in mostra ...