Biathlon | Lukas Hofer | “Sarebbe ora di raggiungere il podio Arriverà il mio momento”

Lukas Hofer ha conquistato il quarto posto nell'individuale di Anterselva, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di Biathlon. L'azzurro è rimasto giù dal podio per appena un decimo, quello che lo separa dal francese Quentin Fillon-Maillet dopo 20 km di gara e quattro poligoni. Il nostro portacolori, al terzo piazzamento appena fuori dalle top-3 nelle ultime settimane, ha analizzato la sua prestazione ai microfoni della Fisi: "Sono contento di avere trovato questa continuità, però Sarebbe anche ora di raggiungere questo benedetto podio. A forza di stare lì in alto, spero di arrivare anch'io con il piede un pochino più in là. al di là della legittima delusione, sono soddisfatto di quanto stiamo facendo, il lavoro dell'estate sta dando ottimi risultati, dobbiamo solo ..."

