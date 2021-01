Amedeo Goria, incidente d’auto a Roma: in macchina con lui la figlia Guenda (Di venerdì 22 gennaio 2021) Amedeo Goria e la figlia Guenda vittima di un incidente d’auto a Roma. I due avevano pranzato insieme in una trattoria nel quartiere Prati Un brutto episodio per il giornalista ex marito di Maria Teresa Ruta. In macchina insieme alla figlia Guenda, è rimasto coinvolto in un incidente a Roma, nel quartiere Prati. Padre e L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 22 gennaio 2021)e lavittima di un. I due avevano pranzato insieme in una trattoria nel quartiere Prati Un brutto episodio per il giornalista ex marito di Maria Teresa Ruta. Ininsieme alla, è rimasto coinvolto in un, nel quartiere Prati. Padre e L'articolo proviene da Leggilo.org.

infoitcultura : Amedeo Goria, incidente in auto mentre è insieme alla figlia Guenda - infoitcultura : Amedeo Goria, incidente d’auto mentre si trovava con la figlia Guenda - infoitcultura : Amedeo Goria, incidente d'auto a Roma: in macchina con lui la figlia Guenda. Ecco cosa sta succedendo - infoitcultura : Amedeo e Guenda Goria: incidente e poi la lite in strada, cosa è successo - mario_cunto : Amedeo Goria, incidente d'auto a Roma: in macchina con lui la figlia Guenda. Ecco cosa sta succedendo -