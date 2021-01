Perez | “Red Bull occasione che aspettavo da 15 anni”

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Sergio, nuovo pilota della Red, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ufficiali come membro del team austriaco. Il messicano ha inoltre visitato il quartier generale della scuderia di proprietà di Milton Keynes.: Redè l’ultima? Il messicano, si appresta ad iniziare la nuova stagione di Formula Uno con la sua nuova scuderia. Una grandeper il pilota ex Racing Point che a 30, ha la prima opportunità per poter puntare alla vittoria finale. La stagione 2020, è stata la migliore in F1 per. Il messicano, ha conquistato il quarto posto nella classifica piloti alle spalle del suo nuovo compagno di scuderia, Max Verstappen. Inoltre,ha ottenuto la sua prima vittoria in ...