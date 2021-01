Non solo Lopez su Gomez. Anche Cigarini chiama il Papu: “Vieni a Crotone” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tutti lo vogliono, ma nessuno sa con certezza dove andrà a finire Alejandro Gomez. Il Papu sembra destinato a lasciare l'Atalanta dopo la rottura con l'allenatore Gian Piero Gasperini. Così diverse squadre lo corteggiano, sperando di tesserarlo il prima possibile. Nelle ultime ore si era fatto avanti l'ex compagno ai tempi del Catania Maxi Lopez. L'attaccante argentino, infatti, ha invitato l'amico a seguire le sue orme, trasferendosi alla Sambenedettese.caption id="attachment 1063261" align="alignnone" width="3000" Atalanta Papu Gomez (getty images)/captionCONCORRENZANon mancano, però, i rivali sul mercato. Infatti si è fatto avanti attraverso i social Luca Cigarini. Il centrocampista del Crotone ha chiesto a Gomez di raggiungerlo in Calabria: "Per ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tutti lo vogliono, ma nessuno sa con certezza dove andrà a finire Alejandro. Ilsembra destinato a lasciare l'Atalanta dopo la rottura con l'allenatore Gian Piero Gasperini. Così diverse squadre lo corteggiano, sperando di tesserarlo il prima possibile. Nelle ultime ore si era fatto avanti l'ex compagno ai tempi del Catania Maxi. L'attaccante argentino, infatti, ha invitato l'amico a seguire le sue orme, trasferendosi alla Sambenedettese.caption id="attachment 1063261" align="alignnone" width="3000" Atalanta(getty images)/captionCONCORRENZANon mancano, però, i rivali sul mercato. Infatti si è fatto avanti attraverso i social Luca. Il centrocampista delha chiesto adi raggiungerlo in Calabria: "Per ...

