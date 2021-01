Napoli, Gattuso ora diventa un caso: “Rinnovo assurdo” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Gattuso messo sotto processo dopo la sconfitta in Supercoppa e c’è chi definisce assurda la firma sul Rinnovo Un rigore sbagliato, due miracoli del portiere avversario e appena tre tiri in porta presi nell’arco di novanta minuti. La sintesi di Juventus-Napoli potrebbe dare l’impressione di una squadra che ha retto il campo e avrebbe meritato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 21 gennaio 2021)messo sotto processo dopo la sconfitta in Supercoppa e c’è chi definisce assurda la firma sulUn rigore sbagliato, due miracoli del portiere avversario e appena tre tiri in porta presi nell’arco di novanta minuti. La sintesi di Juventus-potrebbe dare l’impressione di una squadra che ha retto il campo e avrebbe meritato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

