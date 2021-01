Municipio X | Pd | intervenire su impianto riscaldamento scuola De Lullo

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma – “La salute pubblica di bambini e personale docente e non docente deve essere una priorita’ assoluta: chiedo un intervento urgente degli uffici preposti a risolvere la situazione dell’didell’Istituto Comprensivo De-Via Carotenuto nel piu’ breve tempo possibile e di conoscere i tempi di intervento degli stessi”: e’ quanto richiesto dal Consigliere di Roma Capitale del PD Giovanni Zannola che ha inviato una lettera formale all’attenzione dell’amministrazione municipale e gia’ protocollata. “Il Partito Democratico si fa cosi’ portavoce delle numerose segnalazioni pervenute dagli organi competenti, dai genitori degli alunni, dal personale insegnante e ausiliario del plesso. Non e’ ammissibile che a seguito dei vari rimpalli di responsabilita’ si e’ operato un primo intervento solo nel mese di dicembre”. ...

