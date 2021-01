Morgan lancia “Ano” | “Un brano assurdo | totalmente impensabile”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 gennaio 2021) “È undi genere, acida e disarticolata, ma in un certo senso curiosamente interessante“. Cosìdefinisce “Ano“, il suo ultimo singolo inedito che ha pubblicato sui social. Dopo “Il senso delle cose”, la canzone ideata per il Festival di Sanremo 2021 ma scartata dalla giuria, Marco Castoldi ha voluto condividere con i suoi follower un altra sua creazione. Così, prima a chiesto loro se la volessero sentire e poi, dopo aver ottenuto i 400 “lo voglio” che aveva chiesto come riscontro per pubblicarla, ecco che ha caricato un video con il testo. Neanche a dirlo, quasi tutte le parole che la compongono finiscono in “ano”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.