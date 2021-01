Milan, tutto fatto per Tomori: ora sarà corsa contro il tempo (Di giovedì 21 gennaio 2021) tutto fatto in casa Milan per l’arrivo di Tomori, dopo l’operazione Mandzukic è in chiusura un altro colpo. Il mercato del Milan è ormai entrato nel vivo. L’arrivo di Mandzukic ha creato grande entusiasmo in tutto l’ambiente rossonero, che cosi si prepara ad accogliere in campo un attaccante in grado di alzare il livello della Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 21 gennaio 2021)in casaper l’arrivo di, dopo l’operazione Mandzukic è in chiusura un altro colpo. Il mercato delè ormai entrato nel vivo. L’arrivo di Mandzukic ha creato grande entusiasmo inl’ambiente rossonero, che cosi si prepara ad accogliere in campo un attaccante in grado di alzare il livello della Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

AntoVitiello : AC Milan comunica che Hakan #Çalhanoglu e Theo #Hernández sono risultati positivi a un tampone molecolare effettuat… - NiccoColo : RT @_Milanisti1899_: Tantissima sfortuna, attaccamento alla maglia, mai una parola fuori posto. Il calcio italiano avrebbe bisogno di più p… - Milan_q9 : RT @IsmaelBennacer: Ragazzi non vedo l’ora di tornare, per dare tutto per voi e per la maglia! Ancora un po’ di pazienza ????? https://t.co… - iRobydl : RT @_Milanisti1899_: Tantissima sfortuna, attaccamento alla maglia, mai una parola fuori posto. Il calcio italiano avrebbe bisogno di più p… - MilanLiveIT : ??????#Milan - #Tomori domani a Milano per le Visite Mediche! ??#MercatoMilan -