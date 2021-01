Londra non riconosce lo status diplomatico all’ambasciatore dell’Unione Europea: è polemica (Di giovedì 21 gennaio 2021) Londra non riconosce lo status diplomatico all’ambasciatore UE A un mese dagli accordi commerciali su Brexit Londra ha deciso di non riconoscere il pieno status diplomatico al primo ambasciatore dell’Unione Europea nella capitale britannica, João Vale de Almeida, e al suo staff di 25 persone. Il Regno Unito vorrebbe concedere a de Almeida uno statuto e una immunità limitati, a differenza di quanto accaduto finora per l’Unione Europea, un’ organizzazione “sui generis” con una bandiera, una moneta unica per gran parte dei suoi membri, un Parlamento internazionale e un esecutivo che gode degli stessi diritti diplomatici di qualsiasi stato sovrano in 142 Paesi del mondo. Ma adesso ... Leggi su tpi (Di giovedì 21 gennaio 2021)nonloUE A un mese dagli accordi commerciali su Brexitha deciso di nonre il pienoal primo ambasciatorenella capitale britannica, João Vale de Almeida, e al suo staff di 25 persone. Il Regno Unito vorrebbe concedere a de Almeida uno statuto e una immunità limitati, a differenza di quanto accaduto finora per l’Unione, un’ organizzazione “sui generis” con una bandiera, una moneta unica per gran parte dei suoi membri, un Parlamento internazionale e un esecutivo che gode degli stessi diritti diplomatici di qualsiasi stato sovrano in 142 Paesi del mondo. Ma adesso ...

Covid , situazione pesantissima in Gran Bretagna e il governo di Londra annuncia super multe di 800 sterline (oltre 900 euro) per chi ...

Antonio Pappano: «Nella pandemia dirigo gratis per salvare la musica»

Il maestro: «A Roma ho sospeso il mio compenso come direttore musicale, per i concerti prendo un cachet molto ridotto e per i tre in streaming al Covent Garden di Londra ho lavorato gratuitamente» ...

Covid , situazione pesantissima in Gran Bretagna e il governo di Londra annuncia super multe di 800 sterline (oltre 900 euro) per chi ...Il maestro: «A Roma ho sospeso il mio compenso come direttore musicale, per i concerti prendo un cachet molto ridotto e per i tre in streaming al Covent Garden di Londra ho lavorato gratuitamente» ...