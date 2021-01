L’addio a Macaluso | dallo zolfo alle stelle | luce non si spegne

Leggi su dire

(Di giovedì 21 gennaio 2021) ROMA – La sinistra saluta Emuanuele Macaluso: l’ex Pci, la Cgil, esponenti del governo e delle istituzioni si danno appuntamento davanti alla sede nazionale del sindacato, in corso d’Italia, dove in tanti hanno voluto salutare il dirigente politico, sindacale e giornalista. Il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, in un lungo e sentito intervento, interrotto più volte dalla commozione, lo ricorda così: “Era come andare a prendere l’acqua al pozzo. Lo capii quando tirò fuori quel proverbio cinese, che vale per la politica non meno che per la vita di ogni giorno: ‘Chi prende l’acqua da un pozzo, non dovrebbe dimenticare chi l’ha scavato'”.