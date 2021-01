Il Paradiso delle signore trama 22 gennaio episodio 69 | Clelia fa una confessione a Luciano

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Nel corso dell’ultima puntata della settimana del, quella di venerdì 22, vedremo che, finalmente, tornerà daper rivelarle l’esito degli esami a cui si è sottoposta. Armando, invece, scoprirà che Salvatore non è tornato a casa dopo la lite con il padre e farà di tutto per convincerlo a cambiare idea. A villa Guarnieri, invece, la situazione si farà sempre più preoccupante a causa degli affari in cui si sta immischiando Umberto Guarnieri. Beatrice, dal canto suo, farà una scoperta inerente il matrimonio tra Vittorio e Marta. Adelaide preoccupata per Umberto alLadella puntata del 22del...