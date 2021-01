I primi provvedimenti di Joe Biden presidente (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ha reintegrato gli Stati Uniti negli accordi sul clima di Parigi, ritirato l'uscita dall'OMS e fermato la costruzione del muro con il Messico, tra gli altri Leggi su ilpost (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ha reintegrato gli Stati Uniti negli accordi sul clima di Parigi, ritirato l'uscita dall'OMS e fermato la costruzione del muro con il Messico, tra gli altri

DantiNicola : Oggi è un nuovo giorno, per gli Stati Uniti e per l'Europa. @JoeBiden sta per giurare e due dei suoi primi provvedi… - Forciii : RT @ilpost: I primi provvedimenti di Joe Biden presidente - Wiizpig : I primi provvedimenti di Joe Biden presidente - _WhiteThiago : RT @ilpost: I primi provvedimenti di Joe Biden presidente - gemin_steven98 : RT @ilpost: I primi provvedimenti di Joe Biden presidente -