Giornata Mondiale dell’Abbraccio | quest’anno è più importante

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Mantenere le distanze. Ce lo dobbiamo ricordare tutti i giorni, un promemoria sempre attivo, una sveglia che puntualmente suona, che ci ricorda di stare lontani e di cui ci dimentichiamo. Ce ne dimentichiamo istintivamente. Lo sapevamo già prima, ma oggi ce lo ricordiamo più che mai: siamo fatti per stare vicini, per sentirci. Siamo fatti per toccarci le mani, per conoscerci, per conversare guardando le bocche. Siamo fatti per abbracciare.