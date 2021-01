Faq dpcm gennaio | nuove regole per gli spostamenti | novità sul ricongiungimento con il partner

Leggi su urbanpost

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Faq2021 – Ultimi aggiornamenti. Il Governo ha pubblicato lefaq aggiornate all’ultimo. Sul sito ufficiale di palazzo Chigi con le risposte alle domande relative aldel 16. Tante lecontenute nel documento: sarà consentito raggiungere le seconde case anche in altre Regioni, come pure ricongiungersi col, anche se si vive in città o regioni diverse. Stop all’asporto per pub e bar dopo le 18. In zona gialla restano chiuse ancora palestre e piscine, ma si può andare nei circoli sportivi per svolgere attività all’aperto. Andiamo a vedere cosa si potrà fare nel dettaglio. leggi anche l’articolo —> Covid, con la vitamina D meno decessi e ricoveri in terapia intensiva Faq...