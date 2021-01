Economia del mare | serve un ministero ad hoc Mattioli Confitarma scrive al Governo

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 21 gennaio 2021) “Il cluster marittimo guarda con grande attenzione all’attuale situazione politica del Paese ed auspica che nell’ambito della riorganizzazione dell’esecutivo venga tenuto in debita considerazione il ruolo dell’delper il Paese”. E’ quanto si legge in una nota diffusa stamattina dalla Federazione del. “Siamo consapevoli – afferma Mario, presidente della Federazione dele di? di come possa risultare complesso in questo momento valutare le istanze dei numerosi comparti della nostra. Cionondimeno, il mondo delritiene che proprio in momenti di cambiamento come questi possano essere colte importanti opportunità per salvaguardare gli interessi del Paese in un settore d’importanza strategica quale è ...