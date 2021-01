Dayane Mello verso il trionfo al GF VIP 5 ma crolla per la lontananza di Sofia (Di giovedì 21 gennaio 2021) Dayane Mello potrebbe vincere a mani basse questa edizione del Grande Fratello VIP 5 grazie al sostegno che le arriva dal Brasile. Lei neppure immagina tutto quello che sta succedendo fuori, dove tra l’altro, neppure troppo velatamente, i fan della brasiliana, mostrano come riescono a votarla senza rispettare le regole. Sui social spopolano i video di tutte le votazioni che arrivano dal Brasile ma sembra proprio che alla produzione del Grande Fratello VIP 5 tutto questo non interessi. Già perchè va bene dire abbiamo ricevuto 8 milioni di voti, senza però tenere in considerazione che almeno 5, arrivano dal Brasile, forse anche di più. E così in casa i concorrenti pensano di avere chissà quale seguito, mentre gli ascolti sono parecchio bassi e la percentuale di preferenze degli altri, se tolti Stefania e forse Tommaso, è praticamente pari a zero. Ne è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 21 gennaio 2021)potrebbe vincere a mani basse questa edizione del Grande Fratello VIP 5 grazie al sostegno che le arriva dal Brasile. Lei neppure immagina tutto quello che sta succedendo fuori, dove tra l’altro, neppure troppo velatamente, i fan della brasiliana, mostrano come riescono a votarla senza rispettare le regole. Sui social spopolano i video di tutte le votazioni che arrivano dal Brasile ma sembra proprio che alla produzione del Grande Fratello VIP 5 tutto questo non interessi. Già perchè va bene dire abbiamo ricevuto 8 milioni di voti, senza però tenere in considerazione che almeno 5, arrivano dal Brasile, forse anche di più. E così in casa i concorrenti pensano di avere chissà quale seguito, mentre gli ascolti sono parecchio bassi e la percentuale di preferenze degli altri, se tolti Stefania e forse Tommaso, è praticamente pari a zero. Ne è ...

