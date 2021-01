Dall’«American carnage» di Trump alla «Guerra incivile» di Biden. I due discorsi di insediamento a confronto (Di giovedì 21 gennaio 2021) Vento, sole, ma anche qualche fiocco di neve. Il meteo a Washington D.C. durante la cerimonia di insediamento di Joe Biden sembrava rispecchiare il clima politico Americano, che alterna momenti di luce a giorni di buio democratico. L’unità è stato il tema principale del discorso di Biden che ha invitato gli Americani a porre fine «a questa Guerra incivile, di Stati blu contro Stati rossi» e di «conservatori contro liberali». Una risposta ai fatti del 6 gennaio – quando il Campidoglio è stato preso d’assalto dai sostenitori di Donald Trump – ma anche al discorso dell’ormai ex presidente quattro anni fa. Trump all’epoca aveva invocato la fine non tanto del tribalismo politico, come ha fatto Biden, quanto di quella che ... Leggi su open.online (Di giovedì 21 gennaio 2021) Vento, sole, ma anche qualche fiocco di neve. Il meteo a Washington D.C. durante la cerimonia didi Joesembrava rispecchiare il clima politicoo, che alterna momenti di luce a giorni di buio democratico. L’unità è stato il tema principale del discorso diche ha invitato glii a porre fine «a questa, di Stati blu contro Stati rossi» e di «conservatori contro liberali». Una risposta ai fatti del 6 gennaio – quando il Campidoglio è stato preso d’assalto dai sostenitori di Donald– ma anche al discorso dell’ormai ex presidente quattro anni fa.all’epoca aveva invocato la fine non tanto del tribalismo politico, come ha fatto, quanto di quella che ...

