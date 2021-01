Coronavirus, il virologo Pregliasco: “Troppi comportamenti irresponsabili, ci vogliono più restrizioni” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Fabrizio Pregliasco, virologo e ricercatore di igiene dell’Università degli Studi di Milano, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della redazione de Il Mattino. Argomento delle dichiarazioni è stato il quadro complessivo della pandemia da Coronavirus in Italia. Ecco le sue parole. Sui livelli alti dell’epidemia “La ragione va ricercata nei comportamenti irresponsabili del periodo L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Fabrizioe ricercatore di igiene dell’Università degli Studi di Milano, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della redazione de Il Mattino. Argomento delle dichiarazioni è stato il quadro complessivo della pandemia dain Italia. Ecco le sue parole. Sui livelli alti dell’epidemia “La ragione va ricercata neidel periodo L'articolo

VSalute4 : #coronavirus, per il virologo #Bassetti la #variantebrasiliana potrebbe essere in #Italia ma a nostra insaputa >>… - Giovanni1946861 : @deflazione @MazzucatoM La variante scoperta in Brasile “Questa variante –prosegue il virologo di Warwick– ha accu… - davideroad : RT @gufolibero: Curioso che in migliaia di ore di trasmissioni televisive e in migliaia di interviste mai nessun virologo o epidemiologo ab… - giorgio757 : RT @gufolibero: Curioso che in migliaia di ore di trasmissioni televisive e in migliaia di interviste mai nessun virologo o epidemiologo ab… - gufolibero : Curioso che in migliaia di ore di trasmissioni televisive e in migliaia di interviste mai nessun virologo o epidemi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus virologo CORONAVIRUS: LOCKDOWN SUBITO o può 'saltare' il PIANO dei VACCINI, il VIROLOGO CRISANTI è durissimo. I Dettagli iLMeteo.it Crisanti: inconcepibile il ricorso al Tar della Lombardia contro la zona rossa

Il virologo critica la Regione: "Non è in una bolla, se sbaglia ci sono conseguenze su tutto il Paese. I ritardi Pfizer? Normali, l'azienda ha ricevuto un numero enorme di richieste" ...

Da Biden stretta anti-Covid: "Obbligo mascherina su bus e aerei"

Il presidente Usa annuncia le nuove misure: 'Batteremo la pandemia' ma 'ci vorranno mesi per vaccinare tutti' e 'la situazione peggiorerà prima di mig ...

Il virologo critica la Regione: "Non è in una bolla, se sbaglia ci sono conseguenze su tutto il Paese. I ritardi Pfizer? Normali, l'azienda ha ricevuto un numero enorme di richieste" ...Il presidente Usa annuncia le nuove misure: 'Batteremo la pandemia' ma 'ci vorranno mesi per vaccinare tutti' e 'la situazione peggiorerà prima di mig ...