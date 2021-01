Conte rassicura il Colle. Maggioranza blindata in due settimane. Verifica rapida e allargamento dei numeri in Senato. Poi patto di legislatura e ritocchi alla squadra (Di giovedì 21 gennaio 2021) Rafforzare la Maggioranza: premier e alleati concordano su quello che ora è l’obiettivo prioritario dell’esecutivo. Solo in un secondo momento sarà possibile pensare di rimettere mani alla squadra di governo. E ovviamente, e soprattutto, di definire un patto di legislatura di ampio respiro. Giuseppe Conte tira dritto e, dopo un vertice di Maggioranza, sale al Colle per riferire, in un incontro “interlocutorio”, al presidente della Repubblica gli sviluppi della situazione politica. Sergio Mattarella vuole rassicurazioni che, per procedere da qui a fine legislatura, non si faccia affidamento sull’apporto di voti racimolati qua e là. Le urgenze sono tante, a partire dal Recovery e bisogna fare in fretta e fare bene. No a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 21 gennaio 2021) Rafforzare la: premier e alleati concordano su quello che ora è l’obiettivo prioritario dell’esecutivo. Solo in un secondo momento sarà possibile pensare di rimettere manidi governo. E ovviamente, e soprattutto, di definire undidi ampio respiro. Giuseppetira dritto e, dopo un vertice di, sale alper riferire, in un incontro “interlocutorio”, al presidente della Repubblica gli sviluppi della situazione politica. Sergio Mattarella vuolezioni che, per procedere da qui a fine, non si faccia affidamento sull’apporto di voti racimolati qua e là. Le urgenze sono tante, a partire dal Recovery e bisogna fare in fretta e fare bene. No a ...

