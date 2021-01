Conte ha provato a chiedere tempo Mattarella però gli ha messo fretta (Di giovedì 21 gennaio 2021) Giuseppe Conte ieri sera per un'ora è stato al Quirinale per aggiornare il capo dello Stato sulla situazione del governo, dopo la crisi aperta da Renzi. Il premier ha chiesto tempo, ma Mattarella lo ha invitato a fare in fretta, chiedendo una stabilità politica in tempi brevi. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 21 gennaio 2021) Giuseppeieri sera per un'ora è stato al Quirinale per aggiornare il capo dello Stato sulla situazione del governo, dopo la crisi aperta da Renzi. Il premier ha chiesto, malo ha invitato a fare in, chiedendo una stabilità politica in tempi brevi. Segui su affaritaliani.it

Tommasolabate : Renzi ha provato ad aprire una crepa dentro Pd e M5S per vedere se avevano alternative a Conte. Stando alle prime… - PatrizioBuonagu : RT @MariaAl28960990: Ci avete provato in tutti i modi a buttarlo giù, usando la pochezza della vostra furbizia come fosse genialità, rimane… - Affaritaliani : Conte ha provato a chiedere tempo Mattarella però gli ha messo fretta - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Conte ha provato a chiedere tempo. Mattarella gli ha detto di fare in fretta - ilCogito : RT @vitalbaa: A parte ciò che rileva M. Breda, va sottolineato che a differenza di Conte, il quale ha ricevuto la fiducia del Parlamento (i… -