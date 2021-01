Como | lo spettacolo della Cooperativa Sociale sulla Shoah trasmesso in tutta Italia

Como_Burger : RT @Lakecomo_it: Dicesi #BlueMonday il terzo lunedì del mese di gennaio, ritenuto essere il giorno dell'anno più deprimente. L'unico blu c… - pietrocautiero : RT @reteanimalista: Un circo tedesco usa ologrammi anziché animali veri. Spettacolo bellissimo, senza la fatica e la prigionia di animali s… - lomazzi_r : RT @effetronky: Cantante, musicista, ballerina, showgirl, Caterina Valente un gigante dello Spettacolo del 900 Dal circo all'Olympia di Pa… - francofda52 : RT @effetronky: Cantante, musicista, ballerina, showgirl, Caterina Valente un gigante dello Spettacolo del 900 Dal circo all'Olympia di Pa… - SandraCeradini : RT @reteanimalista: Un circo tedesco usa ologrammi anziché animali veri. Spettacolo bellissimo, senza la fatica e la prigionia di animali s… -

Ultime Notizie dalla rete : Como spettacolo

Il Giorno

Como, 21 gennaio 2021 - Il 27 gennaio, nella Giornata della Memoria, da Como verrà trasmesso via web a mille scuole in tutta Italia lo spettacolo teatrale "Anna, diario figlio della Shoah - La tempest ..."Anna, diario figlio della Shoah", prodotto da Cooperativa Sociale Colisseum di Como sarà trasmesso in streaming mercoledì 27 gennaio alle 10.15 ...