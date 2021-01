Calendario Prada Cup 22-24 gennaio: orari, tv, programma, streaming. L’ordine delle regate (Di giovedì 21 gennaio 2021) La Prada Cup entra nel vivo con le ultime regate che vedranno impegnate Luna Rossa e Ineos UK. Per quanto concerne American Magic è praticamente fuori dai giochi almeno fino alla semifinale, prevista il 29 gennaio, a causa dei danni riportati dall’imbarcazione dopo la spettacolare scuffiata nel corso del match contro l’equipaggio italiano. Luna Rossa per ribaltare la situazione in classifica ha bisogno di due vittorie contro i britannici. Ineos UK, infatti, è a quota 4 punti avendo vinto tutte le regate disputate sin qui mentre l’equipaggio guidato da Francesco Bruni e James Spithill è fermo a 2 frutto dei due successi contro American Magic. Entrambe le imbarcazioni dovranno disputare nel prossimo fine settimana i due match contro gli americani gareggiando praticamente in solitaria. In caso di arrivo a pari punti farà ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 gennaio 2021) LaCup entra nel vivo con le ultimeche vedranno impegnate Luna Rossa e Ineos UK. Per quanto concerne American Magic è praticamente fuori dai giochi almeno fino alla semifinale, prevista il 29, a causa dei danni riportati dall’imbarcazione dopo la spettacolare scuffiata nel corso del match contro l’equipaggio italiano. Luna Rossa per ribaltare la situazione in classifica ha bisogno di due vittorie contro i britannici. Ineos UK, infatti, è a quota 4 punti avendo vinto tutte ledisputate sin qui mentre l’equipaggio guidato da Francesco Bruni e James Spithill è fermo a 2 frutto dei due successi contro American Magic. Entrambe le imbarcazioni dovranno disputare nel prossimo fine settimana i due match contro gli americani gareggiando praticamente in solitaria. In caso di arrivo a pari punti farà ...

