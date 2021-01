CALCIOMERCATO | le squadre studiano le eventuali mosse per il finale

Leggi su chenews

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Tutto ancora fermo, niente ancora è stato deciso rispetto a quelle che possono essere considerate le trattative più attese. Papu Gomez (Facebook)Il mercato è ancora fermo, le, si interrogano, provano a riflettere sulla necessità o meno di piazzare colpi in entrata e su quella, altrettanto impellente di far partire calciatori che magari ad un certo punto della stagione potrebbero tornare utili. Un momento di riflessione insomma, con un paio di trattative che restano in piedi, tra quelle di maggior rilievo, e tutte le altre in attesa di essere sbloccate, forse comprese, o forse scartate. Il Papu Gomez interessa ancora alla Roma, con i giallorossi che considerati gli ultimi scivoloni in campionato e Coppa Italia, forse avrebbero proprio bisogno di un colpo ad effetto, un calciatore che riaccenda certi entusiasmi, che si ...