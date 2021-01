Bridgerton, Netflix conferma la seconda stagione incentrata sul personaggio di Anthony (Di giovedì 21 gennaio 2021) Con un annuncio ufficiale da parte di Lady Whisledown in persona è stata confermata la seconda stagione di Bridgerton, che avrà per protagonista il primogenito Anthony. Leggi su nospoiler (Di giovedì 21 gennaio 2021) Con un annuncio ufficiale da parte di Lady Whisledown in persona è statata ladi, che avrà per protagonista il primogenito

Themelis14 : RT @meripertutti: BRIDGERTON SI MA JATP NO ALLORA NETFLIX HAI ROTTO IL CAZZO OK - Eli_costa__ : Ho appena visto che Netflix ha deciso di rinnovare Bridgerton (ma va? Non l'avrei mai detto per il successo che ha… - ugolinic : #Bridgerton la seconda stagione confermata da Lady Whistledown. Bailey: 'Non vedo l'ora di tornare nelle scarpe di… - nobodislistenin : RT @tpwkidareyou: Netflix: 'in io: 'si ma arrivo la Anne with seconda An E dov'… - SerieTvserie : Bridgerton rinnovata per una seconda stagione dedicata a Lord Anthony, come conferma Lady Whistledown -