Ultime Notizie Roma del 20-01-2021 ore 11:10 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio il Senato ha votato la fiducia con 156 voti una maggioranza stretta che permette al governo di andare avanti ma impone passi successivi un vertice di maggioranza forse già questa mattina e non è escluso che il premier salga al Colle Matteo Renzi si dice disposto a discutere di tutto tranne che con la destra anche di un governo di unità nazionale i piedi parla di uno sciagurato Salto nel buio di Maio lancia un nuovo appello ai costruttori L’opposizione vuole andare al voto in Forza Italia defezioni e cows at nato Oggi è il giorno dello spostamento di bilancio necessario per l’hotel nuovo decreto Ristori mentre la prossima settimana dovrebbe cominciare l’esame del recovery Plan nelle commissioni su spostare interi storia Al momento il governo può anche sui voti di Italia vive del ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 20 gennaio 2021)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio il Senato ha votato la fiducia con 156 voti una maggioranza stretta che permette al governo di andare avanti ma impone passi successivi un vertice di maggioranza forse già questa mattina e non è escluso che il premier salga al Colle Matteo Renzi si dice disposto a discutere di tutto tranne che con la destra anche di un governo di unità nazionale i piedi parla di uno sciagurato Salto nel buio di Maio lancia un nuovo appello ai costruttori L’opposizione vuole andare al voto in Forza Italia defezioni e cows at nato Oggi è il giorno dello spostamento di bilancio necessario per l’hotel nuovo decreto Ristori mentre la prossima settimana dovrebbe cominciare l’esame del recovery Plan nelle commissioni su spostare interi storia Al momento il governo può anche sui voti di Italia vive del ...

sole24ore : Coronavirus, ultime notizie: 10.497 nuovi positivi e 603 vittime - fanpage : 'La salute non è un privilegio di chi ha di più' - sole24ore : Coronavirus oggi. La Cina introduce quarantena di 28 giorni per chi viene dall’estero. Germania, verso obbligo di m… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Volley: vittoria in rimonta del Monza contro la Tonno Callipo, il match finisce 3 a 1) è stato… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Dove si è nascosto il tombino?) è stato pubblicato su: Tempo Stretto - Ultime notizie da Messin… -