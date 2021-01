The Elder Scrolls Online si prepara a San Valentino con una fede nuziale da $ 1.000 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Se state cercando un modo per fare una proposta alla vostra metà, questa notizia fa al caso vostro. Bethesda all'interno del suo store Online, ha pubblicato un anello d'oro che costa 1.000 dollari. L'anello Ritual of Mara è apparso tranquillamente nel negozio di Bethesda pochi giorni fa ed è di gran lunga il pezzo più costoso presente nello store. L'anello è in oro giallo 10K e, secondo la descrizione del prodotto, "lucidato a specchio". C'è anche un'incisione all'interno della fascia che recita "Con questo anello e la benedizione di Mara". Mara è uno dei nove divini della tradizione di Elder Scrolls e la dea dell'amore, del matrimonio e della compassione. Questo accessorio però sarà disponibile per un tempo limitato, ovvero fino al 14 febbraio, giusto in tempo per San Valentino. Dopodiché Bethesda ha dichiarato che ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Se state cercando un modo per fare una proposta alla vostra metà, questa notizia fa al caso vostro. Bethesda all'interno del suo store, ha pubblicato un anello d'oro che costa 1.000 dollari. L'anello Ritual of Mara è apparso tranquillamente nel negozio di Bethesda pochi giorni fa ed è di gran lunga il pezzo più costoso presente nello store. L'anello è in oro giallo 10K e, secondo la descrizione del prodotto, "lucidato a specchio". C'è anche un'incisione all'interno della fascia che recita "Con questo anello e la benedizione di Mara". Mara è uno dei nove divini della tradizione die la dea dell'amore, del matrimonio e della compassione. Questo accessorio però sarà disponibile per un tempo limitato, ovvero fino al 14 febbraio, giusto in tempo per San. Dopodiché Bethesda ha dichiarato che ...

