Roma Spezia, la bravata costa cara a 21 tifosi giallorossi: scavalcano i cancelli del Flaminio per girare un video per la squadra, denunciati (Di mercoledì 20 gennaio 2021) In 21, appartenenti alla stessa comitiva, si sono radunati e, dopo aver scavalcato i cancelli dello stadio “Flaminio”, erano pronti a girare un video celebrativo e di supporto per la loro squadra del cuore. Il personale di vigilanza della struttura ha però dato l’allarme al 112 e sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione Roma Flaminia. La bravata è costata cara alla comitiva di ragazzi, di età compresa tra i 20 e i 23 anni, tutti incensurati, simpatizzanti della squadra di calcio della Roma, che sono stati identificati e denunciati a piede libero per invasione di terreni. I carabinieri della Stazione Roma Flaminia sonno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 20 gennaio 2021) In 21, appartenenti alla stessa comitiva, si sono radunati e, dopo aver scavalcato idello stadio “”, erano pronti auncelebrativo e di supporto per la lorodel cuore. Il personale di vigilanza della struttura ha però dato l’allarme al 112 e sul posto sono intervenuti ibinieri della StazioneFlaminia. Lataalla comitiva di ragazzi, di età compresa tra i 20 e i 23 anni, tutti incensurati, simpatizzanti delladi calcio della, che sono stati identificati ea piede libero per invasione di terreni. Ibinieri della StazioneFlaminia sonno ...

