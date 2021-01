Roma, non solo i “flambus”: a fuoco un altro mezzo AMA, strada chiusa (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Attimi di paura stamani a Roma dove un mezzo della municipalizzata AMA è andato a fuoco all’improvviso lungo Via Adriano Fiori. La strada, per consentire le operazioni di spegnimento e successiva bonifica/pulizia della carreggiata, è stata interdetta al traffico nel tratto compreso tra Via Michelangelo Tilli e Via Nicola Antonio Pedicino. Sul posto il gruppo Tiburtino della Polizia Locale. E’ successo alle 9.50. Il precedente una settimana fa Il 13 gennaio, in quell’occasione sul GRA all’altezza dell’uscita numero 15 in carreggiata interna, un altro mezzo dell’AMA era stato distrutto dalle fiamme. L’incendio, anche il quel caso, era stato rapidamente domato e fortunatamente nessuna persona era rimasta coinvolta. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Attimi di paura stamani adove undella municipalizzata AMA è andato aall’improvviso lungo Via Adriano Fiori. La, per consentire le operazioni di spegnimento e successiva bonifica/pulizia della carreggiata, è stata interdetta al traffico nel tratto compreso tra Via Michelangelo Tilli e Via Nicola Antonio Pedicino. Sul posto il gruppo Tiburtino della Polizia Locale. E’ successo alle 9.50. Il precedente una settimana fa Il 13 gennaio, in quell’occasione sul GRA all’altezza dell’uscita numero 15 in carreggiata interna, undell’AMA era stato distrutto dalle fiamme. L’incendio, anche il quel caso, era stato rapidamente domato e fortunatamente nessuna persona era rimasta coinvolta. su Il Corriere della Città.

