Roma | Friedkin scioccati | a Trigoria aria pesante e riflessioni

Roma - L'allenamento inizialmente previsto per questa mattina è stato spostato alle 15 . Sia per far riposare i giocatori che ieri sono tornati a casa solamente intorno alle 2 di notte, sia per ...

Roma, i Friedkin e Pinto parlano dopo il ko contro lo Spezia
Roma, figuraccia in Coppa Italia: Fonseca a rischio

Senza contare che nella serata di Coppa Italia i giallorossi hanno pure sbagliato i cambi facendone sei: avrebbero comunque perso a tavolino. Una figuraccia che ha fatto infuriare ...

Roma, ipotesi esonero per Fonseca: clamoroso ritorno di Spalletti? (Getty Images)

Come riferito da "Il Messaggero", in caso di esonero di Fonseca i Friedkin potrebbero pensare al clamoroso ritorno a Roma di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano è attualmente libero ma non senza con ...

