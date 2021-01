Palermo | serve precisione sotto porta | da Lucca a Saraniti fino a Rauti | quanti errori sanguinosi

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) ", è il momento di aggiustare la mira".Titola così l'odierna edizione del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori in casa, cali di tensione, limiti strutturali e dilemmi irrisolti, potrebbe essere questa la fotografia dell'attacco rosanero, in pole nella classifica dei più incredibili gol sbagliati nell’arco del campionato."Quattordici occasioni gettate al vento nella prima metà di stagione, unatà colossale di reti sbagliate a tu per tu col portiere, in situazioni che definire favorevoli sarebbe persino riduttivo, con un exploit nelle ultime giornate. Solo nelle due partite del 2021 sono sei i gol falliti in condizioni vantaggiose e i punti lasciati per strada iniziano a pesare, guardando la classifica".Da Lorenzoad Andrea, ...