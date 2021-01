Ozzy Osbourne | quella volta in cui addentò un pipistrello a Des Moines | Memories

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Al morso dialassistono migliaia di spettatori. Sono anni di resilienza, per. Nel 1979 è stato cacciato a pedate dai Black Sabbath persua natura autodistruttiva. Lui ha vinto quell’angoscia e dal 1980 si è rimesso in piedi per continuare a fare musica su una strada solista. Il 1980 è l’anno di Blizzard Of Oz e il 1981 quello di Diary Of A Madman. Dal suo secondo disco è trascorso circa un anno. Il 20 gennaio 1982 il Principe delle Tenebre è sul palco del Veteran Memorial Auditorium di Des, nello Iowa. La stessa città in cui nel 1995 prenderanno vita gli Slipknot di Corey Taylor. In quel tempo i concerti non si tengono in totale sicurezza, non come oggi. Tra pubblico e artisti regna la quasi totale anarchia, specialmente negli eventi ...